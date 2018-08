Sportpsychologe: Vraag me af of ABBA-systeem moeite waard is

,,Kijk, volgens mij is het zo individueel. Je hebt spelers die blij zijn als ze de eerste kunnen nemen. Hoppa, meteen de druk erop. Een ander is weer om te kunnen reageren. Het is maar net hoe je als speler met de druk omgaat”, vertelt de psychologe. Met het ABBA-systeem is het wél mogelijk om zowel te kunnen reageren (bijvoorbeeld PSV’s eerste penalty van Gaston Pereiro) als de leiding in aantal strafschoppen te kunnen nemen (de tweede pingel van Jorrit Hendrix). ,,Dat brengt wel meer diversiteit met zich mee. Volgens mij verandert er het meest voor een keeper, die er twee keer moet staan. Voor een penaltynemer blijft het in die zin hetzelfde: je kan er maar één nemen.”



Dus, zo vindt Raemaekers, het kan zijn dat statistieken uitwijzen dat het nu eerlijker is. ,,Maar dat moet niet leidend zijn. Ik ben pro-innovatie als het gericht is op eerlijkheid, maar volgens mij moet je vooral oefenen op het mentaal voorbereiden op deze situaties. Want zoveel verandert er niet. Bij het ABBA-systeem moet er worden nagedacht of het de moeite waard is. Dat vraag ik me kritisch af.”