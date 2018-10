St. Juste krijgt snelste rood uit historie Klassieker in eredivisie

Het is pas de tweede keer dat een speler van Feyenoord al in de eerste helft een directe rode kaart incasseerde tijdens een competitieduel met Ajax. Die eerste rode kaart kreeg Feyenoorder Stefan Babovic op 1 november 2009 in de 43ste minuut van een editie van de Klassieker in de ArenA.



Even voor de rode kaart kreeg Feyenoorder Jens Toornstra al een gele kaart. Dat gebeurde na twee minuten en 25 seconden. De snelste gele kaart van een speler van Feyenoord in een competitiewedstrijd tegen Ajax staat nog steeds op naam van Diego Biseswar. Hij kreeg op 21 september 2008 al na 1 minuut en 40 seconden geel in De Kuip.