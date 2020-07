Stadionspeakers delen anekdotes in podcast: ‘Blije Vlaar pakte mijn microfoon af’

Groot verschil in lengte voorberei­ding: ‘Spelers hebben tijd nodig’

11:13 Vitesse is al bezig aan de derde trainingsweek van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ajax begint pas op 1 augustus weer met trainen. En dat terwijl op AZ na alle clubs dit jaar tegelijkertijd aan het seizoen beginnen. Hoe zijn die grote verschillen in de lengte van de voorbereiding te verklaren? En wat is de beste manier om fit aan het seizoen te beginnen?