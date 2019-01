Stadionverbod voor Willem II-fans vanwege gooien met sterretjesvuurwerk

Barcelona: Een nieuwe artiest komt eraan

19:15 Een nieuwe artiest komt eraan. Met deze ronkende tekst leidt FC Barcelona op Twitter (ruim 29 miljoen volgers) de komst in de zomer aan van Ajacied Frenkie de Jong. Daarbij is de 21-jarige international al te zien in een shirt van de Spaanse kampioen. ,,EnjoyDeJong'' (Geniet van De Jong), staat er als hashtag bij. ,,We zullen goed voor hem zorgen'', belooft Barcelona aan Ajax.