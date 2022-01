Stadswandelingen voor voetbalfans: door de straten waar Willem van Hanegem en Robin van Persie opgroeiden

In voetbalstad Rotterdam ligt de geschiedenis van Feyenoord voor het oprapen. Van Zuid tot centrum en van Lombardijen tot Kralingen.

De Kuip

Waar kan je een stadswandeling door Rotterdam anders beginnen dan in het bekendste stadion van Nederland, de Kuip. Vermaard, geliefd, berucht en bezongen. En ook antiek en bovenal sfeervol, de hele wedstrijd klinkt kabaal. Het levert Feyenoord per seizoen misschien wel tien bonuspunten op. Boek vooral een rondleiding, want er is teveel te zien. De prominente glas-in-loodwand bij de Olympiatribune bijvoorbeeld, en de kitscherige spelerstunnel waarop hoogtepunten uit het verleden zijn beschilderd.

Lombardijen

Ten zuiden van de Kuip ligt Lombardijen, de wijk waar veel spelers van het succesvolle Feyenoord uit de jaren zeventig woonden. Willem van Hanegem woonde er op de achtste verdieping van een portiekflat aan de Molenvliet. En om de hoek woonde Ove Kindvall in dezelfde straat als trainer Ernst Happel. Die kwam graag in ’t Haantje. Dat is nog altijd een echte Feyenoord-kroeg waar supporters wat drinken voordat ze naar de Kuip gaan. Oer-Feyenoorder Mario Been was er ook stamgast.

Volledig scherm © DPG Media, ESPN

Afrikaanderplein

Weer een stuk naar het noorden richting het centrum van de stad ligt het Afrikaanderplein. De allereerste Feyenoorders waren havenarbeiders en speelden op het Afrikaanderplein. Ze kleedden zich om in de Paul Krugerstraat, bij de snoepwinkel ‘De Kleine Concurrent’. Daar werden ook de doelpalen opgeslagen. Feyenoord trok in 2019 de banden met de oergrond weer aan door er een zogeheten Clubhuis te openen waar sport- en onderwijsprogramma’s worden aangeboden.

De Coolsingel

We passeren de Erasmusbrug om aan te komen op de Coolsingel in het stadshart van Rotterdam. De Coolsingel is inmiddels een synoniem voor titelkoorts. Ter voorpret plonzen Feyenoorders in de Hofpleinfontein aan het begin van de Coolsingel. Zoals fan en cabaretier Wilfried de Jong dat deed bij de laatste landstitel in 2017.

Jaffadwarsstraat

We eindigen de stadstour in Kralingen (dicht bij Excelsior) waar een van de beste Feyenoorders van deze eeuw werd geboren. Robin van Persie groeide op in de Jaffadwarsstraat en voetbalde elke dag twee straten verder op een asfaltveldje aan de Taxusstraat. Dat is inmiddels een officieel voetbal -en basketbalveld geworden van de Richard Krajicek Foundation.

Zie Eredivisie.nlvoor meer informatie over de stadswandelingen.

Bekijk hieronder meer fragmenten en aflevering van ‘Ontdek de Eredivisie’.