Stadswandelingen voor voetbalfans: Langs de favoriete koffiezaak waar Ernst Happel bijzonder graag kwam in zijn ADO-tijd

NEC hoeft Márquez niet te missen in kwartfina­le KNVB-be­ker: verdediger voor één duel geschorst

NIJMEGEN - NEC kan in de kwartfinale tegen Go Ahead Eagles in de KNVB-beker beschikken over Ivan Márquez. De Spaanse verdediger is voor twee duels waarvan één voorwaardelijk geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Feyenoord (1-4-nederlaag).

16:06