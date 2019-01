Stam debuteert bij PEC met gelijkspel

Jeroen Zoet: Titelrace wordt nóg intenser

8:00 De eredivisiekoploper is op winterstage in Qatar. Na drie landstitels onder Phillip Cocu is het nu aan Mark van Bommel om PSV in 2019 kampioen te maken. ,,Na al die jaren is het goed dat er iemand anders voor de groep staat in een titelrace”, denkt routinier en doelman Jeroen Zoet.