Stam en Van Bronckhorst samen op het veld als spelers van Oranje

Onderaan de top tien van spelers waar Jaap Stam het meest mee heeft samengespeeld in het Nederlands elftal pronkt de naam van de man die hij nu gaat opvolgen in de Kuip, Giovanni van Bronckhorst. Gezamenlijk stonden zij namens Oranje 31 keer op het veld. Op 31 augustus 1996 debuteerde Van Bronckhorst in een vriendschappelijk duel met Brazilië (2-2). Stam, die op dat moment zijn tweede interland speelde, maakte zijn basisdebuut.

Samen hebben ze vele hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Een daarvan heeft een extra Oranje tintje: het EK van 2000, dat werd georganiseerd in Nederland en België. Het EK waar Nederland oppermachtig was, maar door een heus penaltydrama werd uitgeschakeld. Na overwinningen in de poulefase op Tsjechië (1-0), Denemarken (3-0) en Frankrijk (3-2), kwam Nederland als groepswinnaar uit de bus. In de kwartfinale moest Oranje zich opmaken tegen Joegoslavië, waar het eenvoudig overheen walste (6-1).

Wat daarop volgde had niemand kunnen voorstellen. Nederland, topfavoriet voor de titel, ging in de Amsterdam Arena onderuit tegen Italië. Vrijwel alles zat tegen die avond. Nederland miste maar liefst vijf penalty’s, twee in de reguliere speeltijd en drie tijdens de penaltyreeks. Jaap Stam was een van de drie mannen die miste tijdens de strafschoppenserie. Hij nam de tweede penalty voor zijn rekening, maar zag deze op de lat over het doel gaan..