Stam na rampavond: ‘De spelers doen dit niet expres’

De oefenmeester zag dat de Rotterdammers het wel probeerden. ,,We hadden de beste intenties, maar als het tegen zit, dan zit het ook écht tegen. We speelden tegen een ploeg die goed kan voetballen. Als de ruimtes groot worden, hebben zij de kwaliteiten om er bij ons tussendoor te voetballen. Dan kan het publiek de indruk krijgen dat de spelers niet kunnen of niet willen, maar dat is niet het geval.”

Al met al hing er in de Feyenoord-kleedkamer een grafstemming, stelde Stam. ,,Het was heel stil, iedereen was heel teleurgesteld. We hebben vandaag niet genoeg gebracht om het AZ heel moeilijk te maken.” Maar, zo sloot hij hoopvol af: ,,We hebben een aantal mogelijkheden gehad om de trekker over te halen. Doe je dat, dan loopt het net even wat anders.”