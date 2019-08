Stam over gelijkmaker: Die bal mag er nooit in

Door de gelijkmaker van Dresevic blijft Feyenoord zonder zege. Vorige week kwam de ploeg van Stam niet verder van 2-2 tegen Sparta. ,,Iedereen wil resultaat zien bij Feyenoord, dat is ook normaal bij een topclub. Het is op dit moment niet zo dat we kunnen zeggen dat we elke wedstrijd makkelijk gaan winnen”, zei Stam, die niet tevreden was over het vertoonde spel van zijn ploeg. ,,We moeten het nu niet hebben over het kampioenschap. Daar ben ik heel reëel in.”