Stam schrikt van Feyenoord: ‘Geïrriteerd omdat je weet dat het anders kan’

,,We begonnen heel goed. Als je met 2-0 voor komt, dan moet je dat vol blijven houden”, zei Stam bij FOX Sports. ,,Als je dat niet doet, en dus niet speelt vanuit de principes die we afgesproken hebben, dan gaat het soms heel moeilijk worden. Deze hadden we winnend moeten afsluiten.”



Door doelpunten van Orkun Kokcü en Luciano Narsingh had Feyenoord binnen een kwartier al een marge van twee. ,,Het is heel jammer dat er toch weer iets insluipt van een lager tempo en niet meer de juiste posities innemen. Dat is Feyenoord onwaardig en mag gewoon niet gebeuren. In dit geval schrik je daar wel van. Je bent geïrriteerd omdat je weet dat het anders kan.”



Donderdag ontvangt Feyenoord AZ in De Kuip. ,,Aan de ene kant is het lekker dat je zoveel wedstrijden speelt, zodat je je kunt revancheren”, aldus Stam. “Uiteindelijk is het aan ons om te laten zien dat we die wedstrijd gewoon kunnen winnen.”