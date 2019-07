Stand van zaken in de eredivisie: FC Utrecht en Sparta

Eindelijk vakantie voor Neres: ‘Mijn toekomst is bij Ajax’

12:34 David Neres mag de Copa América op zijn erelijst bijschrijven. De Ajacied raakte gedurende het toernooi zijn basisplaats kwijt en ontbrak in de finale tegen Peru (3-1), maar geniet alsnog van de prijs met Brazilië. Na een korte rustperiode keert de aanvaller terug in Amsterdam. ,,Mijn toekomst is bij Ajax.”