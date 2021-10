Stank voor dank, niet fit, niet overtuigend en onervaren: vier keepers en vier euvels bij Ajax

André Onana

Dat hij de beste Ajax-keeper is, lijdt geen twijfel. Wel of de club de gekrenkte trots opzij moet zetten en André Onana (25) over een maand weer moet opnemen in de hoofdmacht. Hij werd geschorst voor het slikken van het verboden middel furosemide. Ajax steunde de dopingzondaar in de gang naar het internationale sporttribunaal CAS, ging opnieuw (vergeefs) met hem in onderhandeling over een nieuw contract maar heeft inmiddels een sterk vermoeden dat Onana al akkoord is met Internazionale over een transfervrije overstap.