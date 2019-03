Stanley Menzo: Niet PSV maar Ajax zal er ditmaal fel op zitten

Gaat deze wedstrijd de kampioensstrijd beslissen? ,, Ajax zal er goed aan doen om het gat tot twee punten te laten slinken. Bij winst voor Ajax ligt de titelstrijd weer helemaal open. Dan neemt de druk op PSV toe. Als PSV wint, wordt het gat tussen beide ploegen wel erg groot. Het moet wel heel vreemd lopen, mocht PSV het dan nog weggeven. Bovendien vloeit bij een verschil van acht punten het geloof weg bij de Amsterdammers.” Bij wie ligt er meer druk? ,,Heel gek gezegd, ligt de druk bij PSV. Voor Ajax zit er niets anders op. Ajax moet winnen. PSV zal toch in een soort tweestrijd zitten. Bij winst is het gat geslagen en bij verlies blijft het nog heel spannend.”

Wat weegt voor Ajax zwaarder, deze wedstrijd of het tweeluik met Juventus?

,,De wedstrijd tegen PSV. De kans om kampioen te worden is vele malen groter dan het winnen van de Champions League. Alhoewel ze daar ook een grote kans op maken wat mij betreft. In Nederland heb je slechts te maken met één concurrent. In de Champions League, mochten ze doorgaan, tref je de top van Europa. Daarnaast is het na vier seizoenen van droogte hoog tijd om kampioen te worden.”