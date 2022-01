Steen in de maag bij Heracles-directeur Toussaint na leugens Vloet: 'Dan valt de wereld even stil’

,,Excuses voor de pijn, de emotie die is ontstaan bij familie, supporters, sponsoren, alle betrokkenen bij deze gebeurtenis. Dat hebben we gewoon niet goed gedaan.” Daarmee doelt Toussaint onder meer op het feit dat Vloet vorige week weer werd opgenomen in de wedstrijdselectie en tegen NEC als invaller al weer speelminuten maakte. Hij zegt wel dat de familie is ingelicht via de politie, omdat persoonlijke gegevens ontbreken. ,,Dat is veel en veel en veel te snel gegaan. Dat hebben we absoluut niet goed gedaan”, zei de directeur nogmaals.

Na die wedstrijd lieten supporters hun boosheid over het meespelen van Vloet blijken via berichten op sociale media en door de spelersbus van Heracles bij terugkeer in Almelo op te wachten. Ze hadden maandag een gesprek met de clubleiding.

Geschorst vanwege hoeveelheid alcohol

Heracles maakte donderdag bekend dat Vloet voorlopig geen wedstrijden meer speelt voor de club, maar alleen nog mag trainen. Een dag later besloot Heracles om Vloet zelfs te schorsen, nadat de club volgens Toussaint “nieuwe informatie” had gekregen over het verkeersongeluk. ,,We kijken er nu met onze advocaat naar hoe we dit verder oppakken. Dit is een proces wat we zorgvuldig moeten doen om te kijken welke vervolgstappen we ondernemen.” Heracles kan niet zomaar arbeidsrechtelijke beslissingen nemen over een werknemer. Toussaint: ,,Ja, dat heb ik mij laten vertellen door onze arbeidsrechtsadvocaat.”

Volgens de directeur hoorde Heracles donderdag pas dat Vloet niet alleen veel te hard had gereden, maar ook te veel zou hebben gedronken. ,,Wij hebben in de Telegraaf vernomen dat Rai 203 kilometer per uur reed en niet 130 zoals hij en zijn advocaat ons hebben verteld. Maar dat is niet de reden om hem te schoren, want die officiële bevestiging hebben wij nog niet. Hij is geschorst, omdat hij 2,5 keer de toegestane hoeveelheid heeft gedronken", lichtte Toussaint toe. ,,Als je zoiets hoort, dan valt de wereld even stil.” Of hij Vloet nog eens ziet terugkeren in een Heracles-shirt? ,,Nee", was zijn korte antwoord.

De Heracles-directeur ontkrachtte dat Heracles volgens de advocaat van Vloet al in december op de hoogte was van het feit dat Vloet te hard zou hebben gereden en ook te veel had gedronken. ,,Dat is absoluut niet waar. Dit klopt niet. Wij weten nog steeds niet wat de snelheid geweest is. Dat heeft hij ons niet medegedeeld. Wij weten 130 kilometer per uur op cruise control.”

Over hoe Heracles de informatie had ontvangen over het alcoholgebruik liet Toussaint in het midden. ,,Nee, we hebben het niet van de familie. We hebben na het schorsen van Rai wel contact gezocht met de politie om in contact te treden met de familie. Binnenkort staat er een persoonlijk gesprek gepland.”

Volledig scherm Algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles Almelo. © ANP

Gesprekken met selectie

Frank Wormuth verscheen ook bij EPSN. De trainer kende opnieuw een roerige week. ,,Ik heb deze week gesprekken gevoerd met de selectie. Dat was niet makkelijk, maar wel nodig, ook met de jongens die met Rai omgaan. Ik merk geen tweedeling binnen de selectie", zei Wormuth. ,,Over dit soort situaties moet je open zijn en dat hebben we ook gedaan.”

Vloet zat in november samen met een vriend in de auto die op de A4 achterop een andere auto knalde. Een van de inzittenden, een 4-jarig jongetje, overleed aan de gevolgen van de botsing. De politie bevestigde vorige week dat het Vloet was die achter het stuur had gezeten.

