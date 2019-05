Steijn is voor PEC topkandidaat om vertrekkende Stam op te volgen

De 45-jarige Steijn is momenteel bezig aan zijn vijfde seizoen in Venlo, waar hij tot medio 2021 onder contract staat. PEC is voornemens die doorlopende verbintenis af te kopen. ,,Daar zeg ik niks over. Wij gaan niet in op namen", antwoordde Gerard Nijkamp, gevraagd naar de toenadering tot Steijn, vorige week nog. Ook op de kandidatuur van een in het buitenland werkzame coach wenste de technisch directeur van PEC niet in te gaan.