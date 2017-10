Steijn: We zijn ook goed in moeilijke wedstrijden

Je zou zeggen: zo’n speler kan hij zondag ook wel gebruiken, wanneer VVV het in eigen huis opneemt tegen PSV. Want tot heel veel kansen zullen de Limburgers vermoedelijk niet komen tegen de koploper. Anderzijds: spelers die een vrije trap erin kunnen schieten lopen er in De Koel ook wel rond. En gezien de resultaten in de eerste zeven wedstrijden zit het met het zelfvertrouwen bovendien wel snor bij de Noord-Limburgers.

Steijn: ,,PSV-thuis is natuurlijk een speciale wedstrijd voor ons. Alleen betekent dat niet dat we zo’n wedstrijd anders in gaan dan andere wedstrijden. We doen gewoon wat we altijd doen. Dat is het beste. Zelfs in de enige wedstrijd die we tot dusver verloren, tegen Ajax (0-2), hebben we het namelijk een uur lang prima gedaan. We zijn dus ook goed in moeilijke wedstrijden. Vandaar dat wij dat tegen PSV ook willen laten zien. Hopelijk met een resultaat als beloning.”