Stekelenburg voor het eerst sinds 2011 onder Ajax-lat in oefenduel met RKC

Het wordt voor Stekelenburg zijn eerste wedstrijd voor Ajax sinds 10 maart 2011. Hij verdedigde destijds het doel in de Europa League-wedstrijd tegen Spartak Moskou. Na dat seizoen vertrok de voormalig doelman van Oranje naar AS Roma. Afgelopen zomer keerde hij terug in Amsterdam nadat hij ook bij Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton had gekeept. Andre Onana, normaal gesproken eerste keeper van Ajax, zit nog niet bij de selectie van coach Erik ten Hag. De doelman uit Kameroen is pas net hersteld van een enkelblessure.



Stekelenburg krijgt hulp van verdedigers Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Daley Blind en Lisandro Martínez. Op het middenveld beginnen Edson Álvarez, Zakaria Labyad en Ryan Gravenberch. Voorin beginnen Lassina Traoré, Dusan Tadic en Quincy Promes aan de wedstrijd tegen RKC.



Topaankoop Antony begint op de bank, net als onder anderen Donny van de Beek en Nicolás Tagliafico.