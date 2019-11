Stengs debuteert voor Oranje

'Rode kaart’ tegen racisme bij Excelsior - Volendam

17:41 Excelsior wil als reactie op het racistische incident van zondag in Den Bosch komend weekend in eigen stadion een krachtig signaal afgeven. De Rotterdamse club vraagt zijn fans tijdens de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Volendam in de achttiende minuut een rode kaart in de lucht te houden.