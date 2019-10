VVV-doelman Thorsten Kirschbaum kende een matige avond bij Fortuna Sittard. Hij moest vier treffers slikken en kreeg een 3,5. Ook de PEC-spelers Yuta Nakayama en Iliass Bel Hassani faalden en kregen een 4. Net als Vitesse-speler Jay-Roy Grot.

FC Twente – FC Emmen 4-1

FC Twente: Drommel 6; Latibeaudiere 6, Busquets 6,5, Schenk 5, Verdonk 5,5; Selahi 6,5 (90. Arburjania -), Roemeratoe 5,5, Espinosa 6 (77. Brama -); Cantalapiedra 5,5, Vuckic 7,5, Zekhnini 6 (70. Menig -).

FC Emmen: Telgenkamp 5; Hiariej 5 (78. Ugrinic -), Görgülü 5,5, Heylen 4,5, Burnet 6; Slagveer 4,5 (70. Kolar -), Peña 5,5, De Leeuw 5,5, Chacón 6; Laursen 5, Arias 5,5 (46. Veendorp -).

Scheidsrechter Bax: 6.

Man of the match: De vorm van Haris Stengs en Wijndal excelleren, VVV zakt door ondergrens loopt parallel met die van zijn club FC Twente. Hij scoorde vier keer in de eerste vijf wedstrijden van het seizoen maar bleef daarna droog staan. Tegen Emmen was hij weer twee keer trefzeker en Twente won prompt weer.

Willem II – RKC 2-1

Willem II: Wellenreuther 6,5; Nieuwkoop 6,5 (74. Quinonez -), Holmen 7, Peters 6,5, Heerkens 6,5; Llonch 7, Ndayishimiye 7, Saddiki 6; Nunnely 6,5 (66. Dankerlui 5,5), Pavlidis 5 (80. Gladon -), Köhlert 5,5.

RKC: Vaessen 7; Gaari 5,5, Mulder 6, Delcroix 7,5, Bakari 6; Rienstra 5,5 (77. Meulensteen -), Spierings 6, Leemans 5; Elbers 6,5 (69. Maatsen -), Vente 5, Tahiri 5,5 (63. Sow -).

Scheidsrechter Blom: 7.

Man of the match: Weer verloor RKC maar opnieuw speelden een aantal RKC-spelers best goed. Hannes Delcroix was daar één van.

Vitesse – ADO Den Haag 0-2

Vitesse: Pasveer 5; Dasa 5, Doekhi 5, Obispo 4,5, Clark 6,5; Grot 4, Bero 6,5, Foor 5 ( 75. Darfalou - ), Linssen 5; Matavz 5, Dicko 6 ( 65. Buitink- ).

ADO Den Haag: Koopmans 7; Malone 7, Beugelsdijk 6,5, Pinas 7, Meijers 6,5; Immers 8, Bakker 6,5, Goossens 7; Summerville 7 (56. Falkenburg 6,5), Kramer 6 (65. Necid -), Hooi 5,5 (79. Polley -).

Scheidsrechter Manschot: 7.

Man of the match: De schijnwerpers waren na afloop gericht op de jongste doelpuntenmaker ooit voor ADO, Crysensio Summerville maar Lex Immers was de beste man van het veld. Hij pikte ook weer als vanouds een doelpuntje mee.

Fortuna Sittard – VVV 4-1

Fortuna Sittard: Koselev 6,5; Essers 5 (46. Harries 5), Angha 6, Ninaj 6, Cox 6,5; Passlack 6,5, Tekie 7, Ciss 6,5, Smeets 7, Sambou 6 (80. Carbonell -), Diemers 7,5.

VVV: Kirschbaum 3,5; Pachonik 5, Röseler 5, Schäfer 5, Scheimann 5, Post 6, Linthorst 5 (28. Opoku 6,5), Cattermole 5 (78. Van Ooijen), Neudecker 4,5, Soriano 5, Wright 4,5 (78. Sinclair).

Scheidsrechter Makkelie: 5.

Man of the match: Mark Diemers is meer dan een seizoen lang de vormgever van Fortuna Sittard. Tegen VVV was hij ook de onbetwiste vrije trappenkoning van de club. Door zijn hattrick tegen VVV is hij op weg naar een persoonlijk doelpuntenrecord in de eredivisie.

Heracles – PEC Zwolle 4-0

Heracles: Blaswich 6,5; Bakboord 6, Pröpper 6, Knoester 6, Czyborra 7; Kiomourtzoglou 7, Mauro Junior 6,5, Merkel 5,5; Van der Water 6,5 (78. Bijleveld -), Dessers 6,5, Dos Santos 5,5 (66. Konings -).

PEC Zwolle: Mous 4,5; Bajselmani 6 (71. Thy -), Lachman 4,5, Nakayama 4, Paal 5, Hamer 6, Clement 6,5, Bel Hassani 4; Saymak - (21. Bruns 4,5), Reza 4,5, Van Crooij 5.

Scheidsrechter Perez: 6.

Man of the match: Lennart Czyborra begint steeds beter in vorm te raken bij Heracles. Als volledig fitte linksback is hij een onbetwiste basisspeler. Tegen PEC Zwolle maakte hij ook al zijn tweede goal van het seizoen.

Heerenveen – FC Groningen 1-1

Heerenveen: Hahn 6; Van Rhijn 6, Dresevic 6, Botman 7, Floranus 6,5; Kongolo 6, Faik 6, Veerman 5 (89. Dreyer -); Van Bergen 5,5, Odgaard 5,5 (78. Halilovic -), Ejuke 5 (81. Bruijn -).

FC Groningen: Padt 7; Zeefuik 7, Te Wierik 6,5, Itakura 5,5, Warmerdam 6; Hrustic 5 (46. Asoro 6), Matusiwa 6,5, El Messaoudi 6, El Hankouri 6; Benschop 6 (84. Schreck -), Sierhuis 6 (79. Memisevic -).

Scheidsrechter Lindhout: 4.

Man of the match: De steeds maar weer opstomende Deyovaiso Zeefuik blijft een sterk wapen voor FC Groningen.

PSV – AZ 0-4

AZ: Bizot 6; Svensson 7, Hatzidiakos 7, Wuytens 7, Wijndal 8 (74. Ouwejan -); Koopmeiners 7,5, Midsjö 7,5, Stengs 8; Sugwara 7 (67. De Wit -), Boadu 7,5, Idrissi 7 (80. Aboukhal).

PSV: Zoet 4,5; Dumfries 5,5, Schwaab 5, Baumgartl 5, Sadílek 4; Rosario 5, Thomas (-), Gutiérrez 5, Gakpo 5 (77. Boscagli); Doan 4 (46. Teze 5,5), Bruma 4 (46. Mitroglou 5,5).

Scheidsrechter Van Boekel: 7.

Man of the match: Genoeg paradepaardjes bij AZ vandaag maar het gevaar bij de Alkmaarse club kwam van links waar Owen Wijndal met een assist zijn piekfijne optreden bezegelde.

Sparta – FC Utrecht 1-2

Sparta: Harush 5, Abels 6 (74. Karami), Vriends 6, Mattheij 4, Faye 6 (84. Veldwijk), Harroui 6, Auassar 6, Rigo 5, Rayhi 5 (64. Piroe), Dervisoglu 6, Ache 6.

FC Utrecht: Paes 6; Klaiber 6, Janssen 6, Hoogma 6, Van der Maarel 6; Van Overeem 6, Maher 6,5, Ramselaar 6 (74. Joosten -), Van de Streek 6; Kerk 6 (88. Troupée -), Bahebeck 5,5 (66. Emanuelson -)

Scheidsrechter Van der Eijk: 5,5.

Man of the match: Net als vorige week tegen PSV was de treffer van Adam Maher weer van doorslaggevend belang voor de overwinning van FC Utrecht.