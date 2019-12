Stengs: Ik vind het stadion mooier zonder dak

De neo-international zag voor het eerst in tijden weer de mensen van het stadion. ,,Dat is leuk. En het spelen op het veld, dat is misschien wel het belangrijkste.” Want als hij toch één ding kon noemen wat vervelend was aan de overigens goed bevallen verhuizing naar het stadion van ADO Den Haag dan is het wel het veld. ,,De gedachte om steeds op kunstgras te spelen vond ik zelf niet altijd het fijnste. We speelden er wel goed op trouwens.”



Wedstrijddagen zullen voor Stengs ook wat korter zijn dan ze waren als er in Den Haag gespeeld moest worden. ,,Het is lekker om weer zelf naar het stadion te komen in plaats van vroeger bij elkaar te komen in een hotel.” De thuiskleedkamer zal nu weer rood zijn in plaats van geel en groen. ,,Maar de grappen die we in die kleedkamer maken zijn hetzelfde hoor, haha.”