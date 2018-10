Stengs maakt na 14 maanden rentree bij AZ

Stengs scheurde aan het begin van vorig seizoen in de competitiewedstrijd tegen PSV, bijna veertien maanden geleden, de voorste kruisband van zijn rechterknie af.



Het talent uit de jeugdopleiding van AZ liet zich in de Verenigde Staten opereren, waarna een lange revalidatie volgde. Stengs keerde in februari terug op het veld. De vleugelspits, die aan het einde van het seizoen 2016-2017 was doorgebroken in de hoofdmacht, werkte daarna langzaam toe naar zijn rentree in wedstrijdverband. Tegen Cambuur hield hij het 45 minuten vol.



AZ, dat aantrad met een combinatie van spelers uit het eerste elftal en de beloften, won dankzij een doelpunt in de tweede helft van invaller Richard Sedlacek.