Sterke sparringspartners Oranje op weg naar WK voetbal

Het Nederlands elftal opent het interlandjaar 2022 met de vriendschappelijke wedstrijden tegen Denemarken en Duitsland. Zaterdag 26 maart staat het duel met Denemarken, de huidige nummer 9 van de FIFA Ranking, gepland. Drie dagen later, dinsdag 29 maart, is de ontmoeting met Duitsland dat op de wereldranglijst de twaalfde plaats bezit; twee posities lager dan Oranje.

Bondscoach Louis van Gaal is blij met de oefentegenstanders: ,,Natuurlijk zijn Denemarken en Duitsland aansprekende landen. Zeker met het oog op het WK wil ik spelen tegen sterke tegenstanders, dus ik ben zeer tevreden met deze duels. Samen met de wedstrijden in de Nations League vind ik dat we een mooi programma hebben in 2022. Dat is in aanloop naar het WK een belangrijk onderdeel van een goede voorbereiding.”

Bondscoach Louis van Gaal is zeer te spreken over de oefenpartners van Oranje in aanloop naar het WK later dit jaar.

Nederland en Denemarken ontmoetten elkaar bijna tien jaar geleden voor het laatst. Dat was tijdens het EK van 2012, toen Denemarken in de groepsfase met 1-0 te sterk was voor Oranje. Het laatste treffen met Duitsland dateert van september 2019. In het Volksparkstadion in Hamburg won Nederland de EK-kwalificatiewedstrijd met 4-2.

Beide oefeninterlands, waarvan de aanvangstijden nog niet bekend zijn, worden gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam . Op dit moment is nog niet duidelijk of daar bezoekers welkom zijn.

De Johan Cruijff Arena is ook gastheer van Oranjes laatste Nations League-duel met België op zondag 25 september. De andere twee thuiswedstrijden in de Nations League worden in de Kuip in Rotterdam gespeeld. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal treft daar op vrijdag 10 juni Polen en op maandag 13 juni is Wales de tegenstander.