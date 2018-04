Steven Berghuis houdt rekening met vertrek Tonny Vilhena

Door Mikos Gouka



Nog 19 dagen. De bekerfinale, daar gaat. Die kan dit zeer povere seizoen veel goedmaken. Maar niet alles. ,,Nee, want de competitie verliep heel teleurstellend'', zegt Steven Berghuis. ,,En daar moeten we kritisch naar kijken, alleen dan kun je beter worden.''



De rechterspits wuifde ook de suggestie weg dat Feyenoord met drie zeges op een rij weer bezig is aan een mooie serie. ,,Laten we dat nu asjeblieft eens over een langere periode bekijken'', zei hij. Net zoals hij in de lach schoot bij de vraag of Feyenoord nieuwe tegenvallers niet meer kan gebruiken met het oog op de bekerfinale. ,,Zo'n dip is toch nooit goed? Toen niet en nu niet.''