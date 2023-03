Steven Bergwijn kreeg op zijn donder van zijn moeder vanwege opstootjes: ‘Ze heeft helemaal gelijk’

,,Ik was echt op zoek naar die goal”, zei de 25-jarige Bergwijn na de 0-3 overwinning op De Vijverberg in Doetinchem, waar hij na 26 minuten voor de 0-2 zorgde met een goed schot in de verre hoek. Het was zijn twaalfde goal in 32 duels voor Ajax, dat hem in de zomer voor 32 miljoen euro overnam van Tottenham Hotspur. Bergwijn begon het seizoen nog uitstekend, maar al snel begon de motor te haperen. ,,Ik schoot soms te wild, omdat ik te graag die goal wilde maken.”