Stevens geen adviseur meer van Roda JC

,,Ik heb een aantal keer advies gegeven, maar daar werd niets mee gedaan. Nou, dan hoeft het voor mij niet meer'', aldus de 64-jarige Stevens, die vorig seizoen vlak voor de play-offs nog even coach was en Roda wist te behouden voor de eredivisie.

Algemeen directeur Wim Collard en Van Veldhoven laten aan de krant weten verrast te zijn over het besluit van Stevens. ,,We hebben nooit iets gemerkt van enige onvrede bij Huub'', aldus Collard in de krant.



Roda staat momenteel laatste in de eredivisie en moet weer vechten tegen degradatie.