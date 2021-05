Strafwerk? Feyenoord kan er maar beter aan wennen

Video ‘Recordpak­ker’ Jay Gorter op weg naar Ajax

17 mei Jay Gorter (20) staat voor een droomtransfer van Go Ahead Eagles naar Ajax. De jonge doelman, die zijn club met een recordaantal clean sheets aan promotie hielp, heeft vandaag gesprekken gevoerd op de Toekomst en is in afwachting van een deal tussen de clubs.