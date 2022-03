Strafzaak rond Quincy Promes uitgesteld in afwachting van beslissing hof over aanklacht

Roger Schmidt over de blessures bij PSV én de bekerfina­le: ‘We weten hoe we Ajax kunnen kloppen’

Trainer Roger Schmidt blikte zaterdag op het trainingscomplex van PSV vooruit op de wedstrijd tegen Heracles Almelo van zondag, maar kreeg ook nog een vraag over de aanstaande bekerfinale. Daarvoor plaatsten Ajax en PSV zich deze week. ,,Ajax is de zwaarste tegenstander, het beste team in Nederland. Maar wij hebben eerder van ze gewonnen en weten dus hoe dat moet, zeker in een finale. Dat lukte ons in hun eigen stadion en nu moet het in het stadion van Feyenoord”, zei de coach.

5 maart