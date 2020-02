Strafzaak tegen Bergwijn na ernstige snelheidsovertreding

Toenmalig PSV-aanvaller Steven Bergwijn is afgelopen zomer betrapt tijdens een ernstige snelheidsovertreding in Eindhoven.

Vroeg op vrijdagochtend 9 augustus werd de voetballer door de politie aan de kant gezet omdat hij met ten minste 147 kilometer per uur over de Boschdijk in Eindhoven scheurde. Op de Boschdijk is maximaal 70 kilometer per uur toegestaan.

De strafzaak tegen de 22-jarige international stond donderdagochtend op de rol van de kantonrechter in Eindhoven. De zaak werd niet behandeld omdat niet zeker is dat de international op de hoogte was. Bergwijn was niet aanwezig. Ook was er geen advocaat. De aanklager kondigde aan dat de zaak later alsnog aan de rechter zal worden voorgelegd.

De politie zag Bergwijn op 9 augustus rond 3.30 uur rijden op de Boschdijk. Waarschijnlijk was Bergwijn nog op weg naar huis na een wedstrijd met PSV de avond ervoor in Noorwegen. Tegen FK Haugesund in de voorronde van de Europa League was Bergwijn op donderdagavond de maker van het enige doelpunt.

Waar de toenmalig PSV’er precies is betrapt, is niet bekend. Op sommige plekken op de Boschdijk is de maximumsnelheid zelfs maar 50 kilometer per uur. Bij een overschrijding van 50 kilometer per uur of meer moeten overtreders doorgaans direct hun rijbewijs inleveren. Bergwijn riskeert een fikse boete plus een rijverbod van een paar maanden.

De aanvaller was tot voor kort in dienst van PSV. In de winterstop maakte hij een overstap naar Tottenham Hotspur.