Stress in de staart met Bart Vriends (Sparta): ‘Na PEC Zwolle ook Heracles elimineren’

Onderin de eredivisie is de spanning om te snijden. Nog vier clubs vechten om handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen, peilt deze site daarom dagelijks de hoogte van de staartstress in de kelder. Vandaag met Bart Vriends (30), vice-aanvoerder van Sparta.

Bart, de wekelijks terugkerende vraag: hoe is het met de staartstress van je?

,,Goed! Met 2-0 winnen van PEC Zwolle, onze supporters die negentig minuten voor lawaai zorgden, al die mensen na afloop van de wedstrijd in extase zien op de tribunes; zó mooi om mee te maken. Ja, al die dingen bij elkaar geven de Sparta-burger heel veel moed, kan ik je verzekeren.’’

En dan treffen jullie zondag uitgerekend de tegenstander die we in dit rubriekje gemakshalve maar niet hadden meegenomen. Want: al lang veilig. Dachten we.

,,Ja, Heracles komt opeens als een konijn uit de hoge hoed vallen. Die hadden ook wij niet zien aankomen. Het zegt alles over de rare, onvoorspelbare competitie die de eredivisie is. Clubs die straks misschien Europa ingaan, zoals NEC en SC Heerenveen, hebben zes puntjes meer dan Sparta. Zes!’’

Is het een voordeel of nadeel dat Heracles opeens weer ergens voor speelt zondag?

,,Lastig. Kijk, in het meest gunstige scenario had Heracles woensdag gewonnen van RKC en had Willem II verloren van Cambuur. Maar ja, áls hè. Ik kan me voorstellen dat ze er in Almelo ook niet geruster op zijn geworden nu ze inmiddels zo ver zijn afgegleden. Zeker nu ze in Sparta een club in the winning mood treffen. Een ploeg ook die de kunst verstaat om te strijden, te knokken. We ruiken bloed.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Winnen is het credo bij jullie?

,,Ja, dat is het zeker. Kijk, je bent sporter. Dan haal je er, zoals woensdag tegen PEC Zwolle, kracht uit wanneer je een tegenstander elimineert. Met die insteek gaan we ook naar Almelo, ook al beseffen we dat het echt niet makkelijk gaat worden daar. Heracles stond tot voor kort tenslotte niet voor niets een stukje hoger op de ranglijst dan wij.’’

Heb je je vakantie al geboekt?

,,Begin jij nou ook al? Ik krijg die vraag al weken. ‘Wat ga je doen?’, ‘Waar ga je heen dit jaar?’ Maar ja, geen mens weet waar we aan toe zijn, hè. Elk scenario is nog denkbaar. Helaas. Ach ja, dat is het lot van een speler uit het rechterrijtje van de eredivisie.’’

Zondag weet je meer, Bart. Nou ja, misschien.

,,Inderdaad, misschien. We zijn er in elk geval op gebrand om vanaf maandag vakantie te hebben.’’

En dan is Sparta nog steeds eredivisieclub?

,,Daar gaan we zeker vanuit, ja. Na al die weken van spanning en stress zijn we wel toe aan een paar weekjes ontspanning.’’