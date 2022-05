Stress in de staart met Zian Flemming (Fortuna): ‘RKC 3-0 voor? Krijg nou wat, dacht ik’

Onderin de eredivisie is de spanning om te snijden. Liefst vijf clubs vechten nog om handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen peilt deze krant dagelijks de hoogte van de staartstress in de kelder. Vandaag met Zian Flemming (23), aanvaller van nummer 15 Fortuna Sittard.

De dreun tegen Feyenoord al een beetje verwerkt, Zian?

,,Nou, niet echt.”

Waarom werd het nooit een wedstrijd?

,,Poeh. Dat vragen we onszelf ook af. We hadden vooraf echt zoiets van: dit is hét moment om Feyenoord te treffen, zo tussen twee zware Europese wedstrijden in. Dat konden we helaas nooit waarmaken. Te veel twijfel bij ons, te sterke tegenstander tegenover ons; daarin ligt de oorzaak, vermoed ik.”

Hoe gaat een sterspeler van Fortuna om met staartstress?

,,Heb je even? Echt, je bent voortdurend met die ranglijst bezig. Ik merk het bij mezelf in bijna alles. Gewoonlijk wil ik nog weleens een wedstrijd Sparta-AZ overslaan vanaf de bank. Maar afgelopen zaterdag zat ik natuurlijk negentig minuten voor de tv. Dan zeg je tegen je vriendin: ‘Ik ga zo mee slapen, hoor. Even wachten nog totdat AZ gewonnen heeft’. En wat denk je: net als je denkt naar bed te gaan, net als je denkt dat AZ de winst binnen heeft, precies dan maakt Sparta gelijk. In de aller-, aller-, allerlaatste seconde, dat ook nog eens. Nou, welterusten…”

En dan moest RKC – FC Groningen nog beginnen.

,,Ook zoiets. Die wedstrijd was zo’n gevalletje: zal ik nou wel of níet kijken? Je wil dat het voor je vriendin tenslotte ook nog een beetje een leuke zondagavond is. Zappen; dat leek me de beste optie. En dan zie je opeens dat RKC met 3-0 voorstaat. ‘Krijg nou wat’, denk je dan. De tv ging meteen uit.”

Kunnen we RKC vanaf nu als veilig betitelen?

,,Ik vrees voor ons van wel, ja. Al kan alles volgende week weer helemaal anders zijn. Er gebeuren zulke gekke dingen onderin. Ik geloof dat spelers van onze concurrenten dat net zo ervaren als ik. De jongens van Willem II, PEC en Sparta zullen vast ook hun vuistjes hebben gebald toen Feyenoord won van ons. Logisch.”

Heeft die spanning ook iets leuks?

,,Ja. Ergens is het natuurlijk ook mooi, die spanning. Het gáát ergens om. De druk verlamt me ook niet, ofzo. Je denkt alleen wel steeds: laten we alsjeblieft zo snel mogelijk die benodigde vier punten binnen hebben. Dan zit je toch wat lekkerder voor de televisie op zondagavond.”

Zaterdag, FC Twente-uit, kun je er alvast drie binnen harken.

,,Uitstekende ploeg, FC Twente, gesteund door een fantastisch publiek. Het zal niet makkelijk worden daar in Enschede. Maar ja, we gaan ervoor. We móeten wel.”