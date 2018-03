Stress, paniek, crisis! Welke club drukt als eerste op paniekknop?

Van de Looi weg bij Willem II

9:21 Erwin Van de Looi is per direct vertrokken als trainer van Willem II. De oud-voetballer van Vitesse en in Wijchen opgegroeide trainer hoorde gisteren nog de directie steun uitspreken, maar nu is hij alsnog zelf opgestapt. Assistent Reinier Robbemond fungeert de komende tijd als interim-trainer.