Streuer haalt schouders op over zaak-Drommel: ‘Men probeert je van alle kanten te bewerken’

De irritatie bij PSV is groeiende, nu de onderhandelingen muurvast zitten en er een impasse is ontstaan. Bij FC Twente halen ze de schouders op. „Het is wel duidelijk dat dit bericht vanuit de club komt”, zegt Streuer. „Het komt in elk geval niet bij ons vandaan. Bij ons weten maar twee mensen hoe het precies in elkaar zit. En nee, een bedrag gaan wij niet noemen. Dat vind ik niet netjes. Dit is niet mijn manier van werken, maar ik doe daar verder ook niet zo moeilijk over. Iedereen moet dat zelf weten. Ik loop al lang genoeg mee om te weten dat dit soms bij het spel hoort. Men probeert je van alle kanten te bewerken.”