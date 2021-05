Strijd om play-offs: Heracles-Feyenoord, Fortuna-Vitesse, Sparta-FC Utrecht

VVV’er Simon Janssen: ‘Met 13-0 verliezen van Ajax? Dat nooit weer’

Aantreden tegen de landskampioen, in de wetenschap dat je eerder met 0-13 van die club hebt verloren. Je kunt je een gerieflijker vooruitzicht voorstellen, in aanloop naar Ajax-VVV van vanmiddag. Toch past Simon Janssen, Venloos lichtpuntje in een donker seizoen, voor negativisme. ,,Als je toch naar Amsterdam moet, kun je maar beter voor de winst gaan ook."