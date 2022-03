Strijd tussen Malacia en Antony wordt een apart hoofdstuk in Klassieker

Door Mikos Gouka



Bij Feyenoord hopen ze eigenlijk dat arbiter Dennis Higler in lengte van jaren niet meer wordt aangesteld bij een wedstrijd van de Rotterdammers, zo erg rekenen ze de scheidsrechter enkele beslissingen van de scheidsrechter in het nadeel van de club aan. Maar toch, voor de Klassieker hadden ze in de Kuip misschien wel een uitzondering gemaakt.



De ordinaire klap die Antony eerder dit seizoen uitdeelde aan Tyrell Malacia, die was Higler voor de winterstop ontgaan en ook de VAR zag geen aanleiding om aan de bel te trekken, tot ontzetting van bijna heel Rotterdam.