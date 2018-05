Strootman ontevreden over Oranje: 'We begonnen te slap'

,,Vooral de eerste helft was niet goed'', gaf de middenvelder toe bij Veronica. ,,We begonnen te slap en konden niet goed druk zetten. We konden de bal niet vasthouden en waren niet scherp in de duels. Zij kregen echter weinig kansen.''

Strootman, die in de 81ste minuut werd gewisseld, zag na ongeveer 25 minuten enige verbetering bij Oranje. ,,Die opgaande lijn trokken we in de tweede helft door. De bondscoach had tijdens de rust ons ook duidelijk gemaakt dat het veel beter moest. Slowakije zat stuk en wij hadden een overwicht. Met iets meer geluk en iets beter positiespel hadden we deze wedstrijd kunnen en moeten winnen, met minimaal twee goals verschil.''