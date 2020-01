Stuntploeg Willem II sterk vertegenwoordigd in Elftal van de Week

Verder zijn er voorin plekken voor de Vitesse-aanvallers Tim Matavz en Oussama Tannane. Onder de nieuwe coach Edward Sturing boekten de Arnhemmers een 1-3 zege op bezoek bij Fortuna Sittard. Denzel Dumfries redde de eer voor PSV met een late gelijkmaker. De rechtsback kreeg een 6,5. Dat bleek genoeg voor een plek in het Elftal van de Week.



Daley Blind gaat aan de leiding in het jaarklassement. De verdediger, momenteel uitgeschakeld door een hartspierontsteking, voert de ranglijst aan met een beoordeling van 7,13. De concurrentie heeft een flinke achterstand. Pol Llonch deed dit weekend in ieder geval goede zaken en klom naar de derde plek. Met het cijfer 6,69 moet hij alleen Blind en nummer twee Joël Drommel (6,77) voor zich dulden.