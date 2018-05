Sturing: Met Vitesse gepiekt op het juiste moment

Vier dagen nadat Vitesse in Arnhem het eerste duel met FC Utrecht had gewonnen, zegevierde de ploeg van Sturing ook in De Galgenwaard. ,,Het was een geweldig gevecht. Utrecht wist ons in de tweede helft gigantisch in de problemen te brengen. Maar met kunst- en vliegwerk en keihard vechten hebben we een goed resultaat behaald.''