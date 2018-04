Sturing vol vertrouwen: 'Nu ook de play-offs winnen'

,,Het eerste doel was om de play-offs te halen. Nu gaan we kijken of we die play-offs ook kunnen winnen. Maar ja, dat zullen de andere drie clubs ook zeggen'', aldus Sturing na de zege van 5-0 op FC Twente. Vitesse gaf de Enschedeërs daarmee het laatste zetje richting de eerste divisie.

,,De eerste 40 minuten hadden we heel veel problemen met Twente. Na het doelpunt van Serero viel het onze kant op'', aldus Sturing, die lovende woorden sprak over Marino Pusic, die bij Twente de leiding kreeg over het eerste elftal na het ontslag van Gertjan Verbeek. ,,Ik heb heel veel respect voor Marino, voor hoe hij het gedaan heeft. Ik weet precies hoe het is. Ik had in mijn vorige periode bij Vitesse meer geluk'', aldus Sturing over het seizoen 2003/2004, waarin hij de Arnhemmers via de nacompetitie wist te behouden voor de eredivisie.