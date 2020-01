Succes en falen wegen in 2020 zwaarder door in de eredivisie

Door Maarten Wijffels



Bij fans van Ajax hoef je er natuurlijk niet mee aan te komen. Maar het is wel waar: vorig seizoen werd de Amsterdamse club voor het eerst in vijf jaar landskampioen en eigenlijk was dat toch vooral een prestigeprijs. Puur sportief gezien maakte het namelijk bar weinig uit, eerste of tweede worden in de competitie. Het betekende alleen: één voorronde eerder instromen in de Champions League.



Nee, dan de landstitel van dit jaar, die heeft straks écht meerwaarde. De kampioen van 2020 gaat eindelijk weer vrijwel zeker rechtstreeks CL spelen. Feyenoord was in 2017 de laatste die deze vette bonus greep. Hossend in de Hofpleinvijver konden Feyenoord-fans in mei al dagdromen over hoe hun CL-poule er in september uit zou zien. Uit het rijtje Barcelona, Real, Juventus, Bayern en Manchester City kwam er minimaal één grootmacht zeker op bezoek in de Kuip.