Supercupweekend: De Ligt, Haaland en Bergwijn azen allemaal op eerste prijs met hun nieuwe club

In bijna alle Europese topcompetities wordt komend weekend gestreden om de supercup. Behalve in Italië en Spanje. De strijd om de Supercoppa Italiana tussen AC Milan en Internazionale vindt pas op 18 januari 2023 plaats in Riyadh, Saoedi-Arabië. Op diezelfde locatie vindt tussen 11 en 15 januari de strijd om de Spaanse Supercopa plaats. Real Madrid, Valencia, Real Betis en FC Barcelona werken dan met z'n vieren een toernooiformat af.



In België is de reguliere competitie al begonnen. Daar won onlangs Club Brugge al de Belgische supercup. Dit zijn de landen waar komend weekend om de prijzen wordt gespeeld.

Nederland: Ajax - PSV, zaterdag 20.00 uur

Landskampioen Ajax wil zich komend weekend tegen PSV revancheren. Niet alleen vanwege de 4-0 nederlaag van de vorige editie van de Johan Cruijff Schaal, maar ook vanwege de nederlaag (2-1) in de bekerfinale tegen de Eindhovenaren. Het duel staat onder leiding van Dennis Higler.



Ajax won (én verloor) de Johan Cruijff Schaal negen keer en is daarmee geen recordhouder. PSV wist de schaal namelijk liefst twaalf keer te veroveren. Volgt zaterdag nummer dertien of is het coach Alfred Schreuder die zijn eerste prijs pakt als trainer van de Amsterdammers? PSV-coach Ruud van Nistelrooij weet hoe het is om de prijs te pakken. Hij won de schaal in 1998 door een 0-2 zege op Ajax dankzij goals van Dimitri Khoklov en Arnold Bruggink.



Nieuwe spelers:

Ajax: Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Owen Wijndal, Francisco Conceição

PSV: Guus Til, Luuk de Jong, Walter Benítez, Xavi Simons, Boy Waterman, Ki-Jana Hoever, Sávio, Jarrad Branthwaite

Volledig scherm Ruud van Nistelrooij won in 1998 de Johan Cruijff Schaal ten koste van Ajax. © Pim Ras

Engeland: Liverpool - Manchester City, zaterdag 18.00 uur

Wie pakt zijn eerste prijs bij zijn nieuwe club? Wordt het Erling Haaland bij Manchester City of Darwin Núñez bij Liverpool? Haaland kwam voor 60 miljoen euro naar Manchester, Núñez voor 75 miljoen euro naar Anfield.



Liverpool, dat vorig seizoen de FA Cup won, kreeg in de voorbereiding een ongenadig pak slaag van het Manchester United van Erik ten Hag (4-0), maar herstelde zich daarna met een 2-0 zege op Crystal Palace en een 0-5 zege op RB Leipzig. In die laatste wedstrijd liet Núñez zich gelden met vier goals.



Liverpool won de Community Shield in totaal 15 keer en voor het laatst in 2006. Manchester City heeft zes Community Shields in de prijzenkast staan. In 2019 wonnen The Citizens voor het laatst. Vanwege het EK vrouwenvoetbal wordt het duel niet gespeeld op Wembley, maar in het King Power Stadium van Leicester City, dat vorig jaar Manchester City versloeg.



Nieuwe spelers:

Liverpool: Darwin Núñez, Fábio Carvalho, Calvin Ramsay

Manchester City: Erling Haaland, Kalvin Phillips, Stefan Ortega

Volledig scherm Pakt Darwin Núñez zijn eerste prijs met Liverpool? © ANP / EPA

Duitsland: RB Leipzig - Bayern München, zaterdag 20.30 uur

Pakt het Nederlands getinte Bayern München de DFL-Supercup voor de derde keer op rij? Met voormalig Ajacieden Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui staat de Rekordmeister al voor de elfde keer op rij in de strijd om de Duitse supercup. In 2013, 2014 en 2019 moest Bayern de beker aan Borussia Dortmund laten, in 2015 aan VfL Wolfsburg. Verder won Bayern de cup al negen keer in totaal. Tegenstander RB Leipzig, dat het thuisvoordeel heeft, mag zich opmaken voor de eerste supercup nadat vorig seizoen voor het eerst de beker werd gewonnen.



Nieuwe spelers:

RB Leipzig: Xaver Schlager, Janis Blaswich

Bayern München: Matthijs de Ligt, Sadio Mané, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Mathys Tel

Volledig scherm Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui. © AFP

Frankrijk: Paris Saint-Germain - FC Nantes, zondag 20.00 uur

Voor de tiende keer op rij staat Paris Saint-Germain in de strijd om de Trophée des Champions. Alleen vorig jaar verzuimde de sterrenformatie uit de Franse hoofdstad de cup ook daadwerkelijk te pakken. Toen wonnen Sven Botman, Burak Yilmaz en Lille met 1-0 in het Bloomfield Stadium in Tel Aviv, waar ook dit jaar de wedstrijd wordt gespeeld. Zondag is FC Nantes de tegenstander. De West-Franse club won vorig jaar de beker en mag dus proberen om de Trophée des Champions voor het eerst sinds 2001 (en voor de vierde keer in totaal) binnen te hengelen.



Nieuwe spelers:

Paris Saint-Germain: Vitinha, Nuno Mendes, Hugo Ekitiké

FC Nantes: Moussa Sissoko, Mostafa Mohamed, Evann Guessand

Overige landen:

Portugal: FC Porto - Tondela, zaterdag 21.45 uur

Turkije - Trabzonspor - Sivasspor, zaterdag 19.45 uur