Supporters Heracles wachten spelersbus op en zijn niet te spreken over rentree Rai Vloet

Bij stadion Erve Asito in Almelo hebben zaterdagavond enkele tientallen supporters van Heracles de spelersbus opgewacht. Dat had niet met het resultaat van Heracles te maken (een 0-0 bij NEC in Nijmegen), maar met de rentree van Rai Vloet. De supporters waren niet te spreken over het meedoen van Vloet, die in november was betrokken bij een dodelijk ongeval.