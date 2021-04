Supporters snappen er niets meer van: ‘Beslissing niet uit te leggen’

De mededeling van het kabinet dat er voorlopig geen supporters welkom zijn bij wedstrijden in de eredivisie is hard aangekomen bij Supporterscollectief Nederland, het orgaan dat de supporters van alle clubs vertegenwoordigt. Voorzitter Matthijs Keuning: ,,Eerst zegt het kabinet dat er langzaam versoepeld moet worden en vervolgens wordt na een geslaagd weekeinde met publiek besloten dat er toch geen fans meer naar de stadions mogen. Er valt geen touw meer aan vast te knopen.”

Keuning spreekt van een ‘ondoordacht, onnodig en bureaucratisch besluit’. ,,Afgelopen weekeinde is gebleken dat de wedstrijden met publiek goed zijn verlopen. Datzelfde geldt voor de wedstrijden tijdens de Fieldlab-experimenten. En dan gaat het kabinet nu, twee dagen voordat de eredivisiewedstrijden gespeeld gaan worden, zeggen dat er toch niet met publiek gespeeld kan worden. We snappen het niet meer. Clubs en supporters zijn hiervan de dupe.”

Op welke gronden het kabinet tot de beslissing is gekomen, is vooralsnog niet bekend. Feit is wel dat tijdens Koningsdag problemen ontstonden, juist omdat veel mensen bijeen kwamen. Mogelijk is er een oorzakelijk verband. ,,In dat geval het kabinet zich laten leiden door beeldvorming en door onderbuikgevoelens”, stelt Keuning. ,,De feiten zijn dat het in de stadions veilig is.”