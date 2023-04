Supporterscollectief stelt vragen bij voetbalbeleid: ‘Het overgrote deel is weldenkend’

,,We werken met verboden op uitsupporters en netten voor de tribune, maar toch gaat het mis. We moeten ons afvragen of dit geen doodlopende weg is”, stelt Matthijs Keuning, voorzitter van de verenigde supportersclubs. “We moeten de verhoudingen normaliseren, supporters gastvrij ontvangen en wangedrag consequent bestraffen.”

Supporterscollectief Nederland ziet dan ook niets in de verboden door burgemeesters, die steeds vaker uitfans weren. ,,Dit is symptoombestrijding en draagt niet bij aan een oplossing. Dit incident heeft daar verder ook niets mee te maken, want er waren geen Ajax-fans aanwezig in De Kuip. Maar voor de beeldvorming over het voetbal helpt dit natuurlijk niet mee. Elk incident is er een te veel, maar we zien ook dat de dader meteen is opgepakt. Dat laat maar weer zien dat de pakkans in het stadion heel hoog is en je daders individueel kunt bestraffen.”

Keuning komt regelmatig bij wedstrijden in Engeland en Duitsland waar over het algemeen supporters van beide teams de wedstrijden bezoeken zonder zware maatregelen als verplichte buscombi’s, hekken en netten. ,,We moeten eraan werken om de aanwezigheid van beide supportersgroepen te normaliseren in plaats van het te verbieden. Verboden zorgen voor polarisatie en meer verwijdering, terwijl de verhoudingen juist normaler moeten worden. Maar dat vraagt wel een andere normstelling. Mensen moeten corrigerend zijn naar elkaar en clubs en supporters moeten zich uitspreken hoe ze willen dat mensen zich gedragen. Dit gebeurt ook al, maar kennelijk moeten we het vaker en duidelijker zeggen.”

,,Het overgrote deel van het publiek is weldenkend”, weerlegt Keuning een beeld dat al snel opdoemt voor wie alleen de ophef rond het incident in de Kuip ziet. ,,Al zien we ook wel dat sinds corona de maatschappij en dus ook de sfeer op de voetbaltribunes verhard is. Clubs en overheid moeten daarop inspelen. En stadionverboden moeten ook echt gehandhaafd worden, al is ons beeld dat dat over het algemeen ook goed gebeurt. Ik geloof niet dat de situatie erger is dan pakweg tien jaar geleden. Het is nu ook door de media veel zichtbaarder, waardoor er al snel over een trend wordt gesproken.”

