Suriprofs testen nieuwe spelregels tegen NEC of Fortuna

De Suriprofs testen op 12 mei in het stadion van Excelsior tegen NEC of Fortuna vijf mogelijke nieuwe spelregels. Het betreft de effectieve speeltijd (twee keer dertig minuten in plaats van twee keer 45 minuten), indribbelen bij een vrije trap, de intrap in plaats van ingooi, doorlopend wisselen en bij een gelijke eindstand shoot-outs in plaats van strafschoppen.