Sven Botman voor 7 miljoen naar Lille

Alle duels Oranje in 2020 in Amsterdam vanwege corona

12:04 Oranje speelt alle interlands in 2020 in de Johan Cruijff Arena. Het gaat om drie duels in de Nations League en twee oefenduels. De KNVB heeft voor Amsterdam gekozen, omdat de extra maatregelen die nodig zijn vanwege het coronavirus het best in het stadion van Ajax kunnen worden toegepast.