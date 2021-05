Sven van Beek pakt pijnlijk eredivisierecord met wéér een eigen goal

Van Beek moest het record van meeste aantal eigen goals in de eredivisie tot vanavond nog delen met Marilia, voormalig verdediger van Sparta Rotterdam en VVV-Venlo. De 26-jarige Van Beek maakte in de wedstrijd FC Utrecht - Willem II echter nóg een eigen goal. Hij kopte de bal ongelukkig achter Arijanet Muric, zijn eigen doelman.



Zijn zes eerder eigen goals maakte Van Beek allemaal voor Feyenoord. FC Groningen, ADO Den Haag, AZ, De Graafschap, Excelsior en SC Heerenveen hadden al eens profijt van de ongelukkige Van Beek. FC Utrecht schaarde zich vanavond dus ook in dat rijtje.



Van Beek heeft nu liefst vier eigen goals meer gemaakt dan dat hij de bal in het goede doel wist te werken.