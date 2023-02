Sydney van Hooijdonk kost vader Pierre duur etentje en diens club 80.000 euro: ‘Maar ik glim van trots’

Ex-Vitessekee­per Bilal Bayazit in spanning na aardbeving: ‘Bang om een dierbare te verliezen’

De Nederlandse keeper Bilal Bayazit zit in spanning in Turkije. In zijn stad Kayseri, op 250 kilometer van het epicentrum van de aardbeving, zijn talloze gebouwen verwoest en leven mensen in angst op straat. Hij is met zijn ouders het huis uitgevlucht.

6 februari