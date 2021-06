Sydney van Hooijdonk voor vier jaar naar Bologna

Van Hooijdonk maakte onlangs bekend na jaren bij NAC te vertrekken. De kind van de club was transfervrij en had de clubs voor het uitkiezen. Even leek het erop dat Heerenveen een serieuze optie was, maar volgens welingelichte bronnen is Van Hooijdonk inmiddels al in Italië om de overgang naar Bologna af te ronden.

De overstap naar de Serie A is niet helemaal verrassend te noemen. Met name in Italië en Spanje verscheen Van Hooijdonk steeds vaker in de scoutingsrapporten. Clubs als Atalanta Bergamo, Udinese en Bologna struinen namelijk al jarenlang intensief de Nederlandse velden af op zoek naar ruwe diamantjes. Voor Atalanta en Udinese is het een verdienmodel geworden. Bologna viste twee jaar geleden Jerdy Schouten op bij Excelsior. Vorig jaar was Parma nog serieus in de markt voor Van Hooijdonk.

Van Hooijdonk (21) was afgelopen seizoen topscorer van NAC in de competitie, met 15 doelpunten. Hij was nooit voor lange tijd verzekerd van een basisplaats, wat meespeelde in zijn beslissing om de deur in Breda achter zich dicht te trekken. In drie seizoenen kwam hij voor NAC tot 65 wedstrijden, waarin hij 21 keer scoorde.



Bij Bologna wordt Van Hooijdonk teamgenoot van Schouten en Mitchell Dijks. Ook Stefano Denswil keert komende zomer terug van zijn verhuurperiode van Club Brugge.