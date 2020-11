Taai Fortuna pas laat door knieën na late goals Darfalou en Broja

Vitesse noteert de beste seizoensstart ooit, met 25 punten uit tien duels. Darfalou (27) heeft daar een groot aandeel in. De Algerijn belandde na een sterke start op de bank in Arnhem. Hij raakte in de pikorde achterop bij Loïs Openda en Armando Broja. De Afrikaan brak zondag het verzet van Fortuna in GelreDome. Als invaller. Hij was dolblij.



Coach Letsch verraste voor het duel met Fortuna nog wel. De Duitser passeerde de Tsjech Tomas Hajek. Enzo Cornelisse, 18 jaar, startte in de basis. De keuze voor het talent uit eigen stal was de wijze les uit het duel met Groningen (1-1). Daar bleek, bij afwezigheid van Riechedly Bazoer, de opbouwende zwakte van Jacob Rasmussen. Cornelisse stond dus centraal tegen Fortuna.